Новичок ЦСКА Голдобин: чаще всего тренируюсь в звене со Слепышевым и Кемпе

Нападающий ЦСКА Николай Голдобин, присоединившийся к команде после подписания двухлетнего контракта, рассказал, как проходит адаптация в клубе и городе.



«Тренировки у нас хорошие. Готовился к ним, поэтому физически воспринимаю их адекватно. Большую часть тренировок на льду играли в формате «четыре на четыре» и «пять на пять», кстати, качество льда тоже хорошее.



Тренировался в звене с разными игроками, но в данный момент всё же чаще со Слепышевым и Кемпе. С партнёрами легко нашёл взаимопонимание. Особенно с теми, кого уже знал.



Сегодня у нас был выходной. Погулял маленько по Москве, сходил в магазин. Завтра тоже что-нибудь придумаю, но пока не загадываю», — цитирует Голдобина пресс-служба ЦСКА.

Голдобин: предложение ЦСКА было очень уважительным, поэтому я согласился