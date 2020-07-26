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Новичок ЦСКА Голдобин: чаще всего тренируюсь в звене со Слепышевым и Кемпе

Новичок ЦСКА Голдобин: чаще всего тренируюсь в звене со Слепышевым и Кемпе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Николай Голдобин, присоединившийся к команде после подписания двухлетнего контракта, рассказал, как проходит адаптация в клубе и городе.

«Тренировки у нас хорошие. Готовился к ним, поэтому физически воспринимаю их адекватно. Большую часть тренировок на льду играли в формате «четыре на четыре» и «пять на пять», кстати, качество льда тоже хорошее.

Тренировался в звене с разными игроками, но в данный момент всё же чаще со Слепышевым и Кемпе. С партнёрами легко нашёл взаимопонимание. Особенно с теми, кого уже знал.

Сегодня у нас был выходной. Погулял маленько по Москве, сходил в магазин. Завтра тоже что-нибудь придумаю, но пока не загадываю», — цитирует Голдобина пресс-служба ЦСКА.

Голдобин: предложение ЦСКА было очень уважительным, поэтому я согласился
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