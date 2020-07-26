Зюзин: в НХЛ люди выходят из отпусков идеально подготовленными. В КХЛ другая ситуация

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин поделился мнением о разнице в подготовке хоккеистов к сезону в НХЛ и КХЛ.



«Сразу скажу, что философия подготовки за океаном существенно отличается от той, что мы предлагаем в КХЛ. Во-первых, в НХЛ люди выходят из отпусков идеально подготовленными. Как следствие — большого объема коллективной работы, бега, прыжков и так далее им там не дают, набор формы в основном идет через индивидуальные занятия и выставочные матчи.



В КХЛ ситуация другая. Скажу честно, у нас в «Салавате» около 60 процентов хоккеистов приходили с каникул с проблемами. Это касалось веса, давления, результатов тестов и так далее. В итоге первая неделя подготовки была втягивающей, всех подводили к общему знаменателю и только потом давали ударные циклы. И контрольных матчей в КХЛ меньше, чем за океаном.



В любом случае, 50 дней на подготовку — практически идеальный вариант. Хотя, может быть, в НХЛ многим хватало бы и полутора месяцев. Скажем, многие североамериканские звезды пропускали и почти все выставочные матчи — все понимали, что ребята готовы, а впереди у них около 100 официальных матчей регулярки и плей-офф. Тогда какой звёздам смысл перегружаться в сентябре?



Заокеанский секрет прост: в НХЛ высочайшая конкуренция за рабочие места, и даже летом никто не может позволить себе расслабиться. За 12 лет, что выступал за океаном, могу вспомнить разве что историю форварда «Сент-Луиса» и сборной США Кейта Ткачука: в сезоне-2004/2005 после полугодичного локаута он вышел с семью лишними килограммами и получил от клуба дисквалификацию. Впрочем, Ткачук — великий форвард, он довольно быстро привел себя в порядок.



Что касается КХЛ, то имён, к сожалению, много. Проблема ещё в том, что в России длительные отпуска: у команд, не вышедших в плей-офф, — до четырёх месяцев. В такой ситуации очень многое зависит от профессионализма», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

Зюзин: в «Сочи» будут работать два тренера по физподготовке, это ключевой фактор