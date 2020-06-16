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Зюзин: в «Сочи» будут работать два тренера по физподготовке, это ключевой фактор

Зюзин: в «Сочи» будут работать два тренера по физподготовке, это ключевой фактор
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба.

«Мы посчитали, что клубу необходимо сделать определенные перестановки в тренерском штабе. У нас серьезные задачи и цели. Тем более, мы начинаем действовать в рамках нашей новой концепции – стремимся развивать перспективных российских игроков. В этом отношении новые тренеры помогут в решении поставленных задач.

Мы постоянно на связи с главным тренером. И прежде чем подписать игрока или помощника, мы всё согласовываем с Александром Леонидовичем. Сейчас тренеры составляют план работы команды в период тренировочного лагеря.

В команде будут работать два тренера по физподготовке. Мы решили оставить Александра Микульчика и подписать Николая Пронина. Физическая подготовка может стать ключевым фактором. Микульчик по ходу прошлого сезона смог добавить хорошее движение, а Пронин способен привнести новые моменты в тренировочный процесс», — цитирует Зюзина официальный сайт «Сочи».

В тренерский штаб «Сочи» перешёл Пронин и ещё три специалиста
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