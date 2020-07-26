Генменеджер «Айлендерс»: по поводу Сорокина будем беспокоиться в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал ситуацию с голкипером Ильёй Сорокиным, который подписал контракт новичка 13 июля.

«Не хочу, чтобы это становилось помехой. Уже много раз отвечал на вопросы по Илье. Ему нельзя играть в плей-офф, так что будем беспокоиться по его поводу в следующем сезоне. Но его развитием, конечно, займёмся. Тем не менее сейчас готовим команду в плей-офф. Сорокин присоединится к команде на следующей неделе. Чёткой даты нет, но он вольётся в команду, чтобы понять, что к чему», — цитирует Ламорелло Newsday.

Благодаря новому коллективному соглашению год этого контракта пройдёт в сезоне-2019/2020, при этом 24-летний Сорокин не сможет сыграть за «Айлендерс» в оставшейся части сезона.