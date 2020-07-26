Ведущие проспекты «Детройта» Задина и Велено могут начать новый сезон в Европе
Ведущие проспекты «Детройт Ред Уингз» Филип Задина и Джо Велено могут начать сезон в Европе, чтобы получить игровую практику. Хоккеисты могут уехать в Чехию выступать за «Тршинец», сообщает Mlive. Оба хоккеиста были выбраны «красными крыльями» в первом раунде двух последних драфтов.
20-летний чех Задина был выбран на драфте-2018 под общим шестым номером. В этом сезоне провёл в регулярном чемпионате НХЛ 28 матчей и набрал 15 (8+7) очков.
20-летний канадец Велено было выбран под общим 30-м номером на драфте-2019. Выступал в АХЛ, где в 54 встречах регулярного чемпионата забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач.
Примечательно, что отец Филипа, Марк Задина, работает в чешском клубе ассистентом главного тренера.
Задина стал пятым по молодости игроком «Детройта» с дублем за последние 35 лет
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