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Хоккеисты СКА поздравили моряков с Днём ВМФ

Хоккеисты СКА поздравили моряков с Днём ВМФ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты СКА записали поздравление в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), который в этом году отмечается в России 26 июля. Соответствующее видео появилось в «твиттере» питерского клуба.

«В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. На протяжении столетий наши моряки с честью исполняют свой долг, а Андреевский флаг является символом мужества и побед.

Петербург — морская столица России. Сегодня мы поздравляем всех, кто связал свою жизнь с ВМФ. Командование, экипажи, ветеранов и молодых моряков — воспитанников Нахимовского училища. С праздником!» — сказали хоккеисты СКА в видео.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

День ВМФ установлен указом президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооружённых силах России».

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