Хоккеисты СКА поздравили моряков с Днём ВМФ

Хоккеисты СКА записали поздравление в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), который в этом году отмечается в России 26 июля. Соответствующее видео появилось в «твиттере» питерского клуба.
«В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. На протяжении столетий наши моряки с честью исполняют свой долг, а Андреевский флаг является символом мужества и побед.
Петербург — морская столица России. Сегодня мы поздравляем всех, кто связал свою жизнь с ВМФ. Командование, экипажи, ветеранов и молодых моряков — воспитанников Нахимовского училища. С праздником!» — сказали хоккеисты СКА в видео.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
День ВМФ установлен указом президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооружённых силах России».
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