Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков завершил игровую карьеру в 38 лет

Российский нападающий Сергей Коньков завершил игровую карьеру, сообщает в своём телеграм-канале челябинский журналист Игорь Золотарёв. По словам журналиста, 38-летний Коньков хочет заняться хоккейным развитием молодых игроков. Сергей готов к любым предложениям как в тренерском плане, так и в менеджменте.

Профессиональные выступления форвард начал в 1999 году в составе «Крыльев Советов». Выступал за ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Локомотив», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Сибирь», «Адмирал» и «Трактор».



В составе «Динамо» Коньков — обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013), с «Локомотивом» в 2009 году завоевал серебряные медали. Последним клубом стал «Трактор», за который в прошлом сезоне он провёл в регулярном чемпионате КХЛ 22 матча и набрал 1 (1+0) очко.