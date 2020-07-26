Йози ─ о плей-офф НХЛ: ощущение, будто наступает новый сезон

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.

«Ощущение, будто наступает новый сезон, хотя мы готовимся к плей-офф. Опыт, безусловно, имеет значение, но для всех это абсолютно новая ситуация, ни у кого за плечами нет регулярного сезона. Так что даже для ребят, которые прошли через многие матчи и серии плей-офф, всё будет по-другому», ─ приводит слова Йози пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».