Три россиянина попали в состав «Филадельфии» на матчи плей-офф

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих, среди которых трое россиян – Иван Проворов, Егор Замула и Кирилл Устименко. В окончательный список не попали российский форвард Герман Рубцов и второй номер драфта-2017 Нолан Патрик.

Вратари: Картер Харт, Брайан Эллиотт, Алекс Лайон, Кирилл Устименко.

Защитники: Энди Велински, Филипп Майерс, Трэвис Санхайм, Роберт Хег, Иван Проворов, Мэтт Нисканен, Шейн Гостисбер, Егор Замула, Марк Фридман, Джастин Браун.

Нападающие: Энди Андреофф, Трэвис Конечны, Михаэль Раффль, Кевин Хейз, Шон Кутюрье, Тайлер Питлик, Скотт Лотон, Оскар Линдблом, Джеймс ван Римсдайк, Клод Жиру, Дерек Грант, Нейт Томпсон, Морган Фрост, Джоэль Фараби, Николя Обе-Кубель, Коннор Буннаман, Якуб Ворачек.