Токкет — об уходе Чайки: мне нужно беспокоиться о команде, думаю только о «Нэшвилле»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Рик Токкет прокомментировал уход Джона Чайки с поста главного менеджера команды.



«Мне нужно беспокоиться о команде. Я не люблю обращать внимание на шум со стороны. Я нахожусь с командой и игроками в коконе. Сегодня мы провели отличную тренировку, а потом сядем в самолёт и посмотрим, что будет происходить. Сейчас мы думаем только о „Нэшвилле“. Настало время отправляться в Эдмонтон, а там что будет, то будет», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».