Боб Хартли: мне нравится тот опыт, который я получил за два года в России

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как два года, проведённые в России, изменили его тренерскую философию.
«Мне нравится тот опыт, который я получил за два года. И на льду, и за его пределами. Я познакомился с огромным количеством потрясающих людей. Я уже неоднократно говорил о том, что у многих людей по всему миру есть ошибочное представление о России. Я узнал здесь отличных людей, увидел высокое качество жизни, отличный хоккей. Я получаю настоящее удовольствие. Когда мне предложили заключить новый контракт, я не сомневался ни минуты, потому что хотел продолжать работу в «Авангарде».
У нас есть цель – привезти Кубок Гагарина нашим болельщикам. Понятно, что такую же цель преследуют все остальные команды в лиге. Думаю, игрокам нравится наш стиль игры. Всегда есть место для определённых изменений. Я не следую понятиям «североамериканский хоккей», «российский хоккей» или «шведский хоккей». Хоккей он и есть хоккей. Это очень простая игра. Есть небольшие отличия в стиле, но они не столь значительны. Мы всегда говорим о размере площадке, о том, как сильно он влияет на игру. Но не так уж сильно он и влияет. Да, есть разница, но она не так критична. Я жду с нетерпением предстоящего сезона и нашего первого матча», ─ приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».
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