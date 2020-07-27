Шарыченков ─ о тренировках в ЦСКА: начал разучивать новые движения, раньше так не играл

Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков рассказал о тренировках в составе «армейского» клуба.

«Пока всем тяжеловато, тренировки у нас не самые простые, новые требования. Сергей Иванович (Наумов, тренер вратарей. — Прим. «Чемпионата»), как я понял, только начал со мной по-настоящему работать, так что всё впереди. Сегодня начали разучивать новые вратарские движения, потому что я раньше так никогда не играл. Будем заново начинать», ─ приводит слова Шарыченкова пресс-служба ЦСКА.

В минувшем сезоне Шарыченков в составе нижнекамского «Нефтехимика» принял участие в 28 матчах. Одержал 8 побед при 13 поражениях. 3 матча сыграл на ноль. В межсезонье голкипер подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

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