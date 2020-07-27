Рижское «Динамо» продлило контракты с Микелисом Редлихсом и Гинтсом Мейей

Рижское «Динамо» продлило контракты с нападающими Микелисом Редлихсом и Гинтсом Мейей, информирует официальный сайт латвийского клуба. Условия соглашений пока не разглашаются.

В минувшем сезоне 36-летний Редлихс в 62 матчах регулярного чемпионата забросил 6 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «9» и 42 штрафных минутах. У него этот сезон станет 11-м в составе рижского клуба.

32-летний Мейя в сезоне-2019/20 набрал 14 (7+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. Все 12 сезонов с момента основания КХЛ форвард защищал цвета исключительно рижской команды. За это время он провёл в лиге 541 матч и набрал 120 (51+69) баллов за результативность при показателе полезности «-53».