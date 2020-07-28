Коваленко: прошедший сезон развеял иллюзии и показал, что профсоюз необходим

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о работе организации.

«Профсоюз переживает не лучшие времена? Статистика говорит об обратном — мы выигрываем более 90 процентов дел, наши хоккеисты в подавляющем большинстве случаев защищены. Понятно, что была определённая кампания, направленная на ослабление профсоюза. Но вы посмотрите на то, что происходит в НХЛ, где такую мощную организацию, как НХЛПА, ломают и через 20-процентное «эскроу», и через дополнительное 10-процентное удержание зарплат. Однако людей, раскачивающих профсоюз НХЛ, мы не видим, наоборот, в кризис идёт объединение.

Была небольшая прослойка, которая давно вышла из профсоюза, а потом звонила нам в офис, в прессу и жаловалась на то, что она не защищена. Но мы рады, что эти времена остались в прошлом, наоборот, в последние месяцы и недели чувствуем поддержку. Наметился перелом. С чем он связан? Идут сокращения зарплат, один клуб, например, урезал все действующие контракты на 20 процентов. Известны истории, когда игроки, не имея юридической поддержки, слетают с многомиллионных контрактов. Если бы эти игроки были в профсоюзе, то их интересы с высокой долей вероятности были бы защищены.

Думаем, что многие проанализировали эти ситуации и сделали определённые выводы. Приходит понимание, что у хоккеиста — одна работа, у менеджера — другая, у агента — третья, но во всей этой системе не обойтись и без участия профсоюза.

Прошедший сезон развеял иллюзии и показал, что профсоюз необходим, особенно в кризисных условиях. Повторюсь, судя по нашему общению, большинство игроков приходит к этому пониманию. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», ─ приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.