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Валуйский, Монс, Сигарёв и Казаковцев продолжат карьеру в «Донбассе»

Валуйский, Монс, Сигарёв и Казаковцев продолжат карьеру в «Донбассе»
Хоккей / Прочие 0

27 июля донецкий «Донбасс» начал активную подготовку к доигровке плей-офф-2019/2020, а также старту очередного сезона. Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд контрактов с новыми хоккеиста, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

В число новичков «Донбасса» вошли известные российские нападающий Семён Валуйский, Евгений Монс, Андрей Сигарёв и Николай Казаковцев.

29-летний Валуйский в минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «Хумо», 31-летний Монс начинал сезон-2019/2020 в составе «Витязя», а завершал в словацкой «Детве». 27-летний Сигарёв в ходе регулярного чемпионата ВХЛ сменил «Югру» на «Ладу», а 30-летний Казаковцев защищал цвета «Ермака» и новокузнецкого «Металлурга».

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