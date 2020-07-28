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Коваленко — о ситуации с «Динамо»: процедура взыскания не отработана на уровне государства

Коваленко — о ситуации с «Динамо»: процедура взыскания не отработана на уровне государства
Хоккей / КХЛ 0

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с банкротством юридического лица московского «Динамо».

«Эту историю мы прошли полностью – выиграны все суды, получены все исполнительные листы, они переданы приставам. К сожалению, данная процедура пока не полностью отработана на уровне государства, поэтому была возвращена лишь какая-то часть средств», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

В 2018 году суд признал АНО «ОХК «Динамо» банкротом. Несмотря на это, московский клуб продолжил выступать в Континентальной хоккейной лиги, сменив юридическое лицо на ООО «Хоккейный клуб «Динамо» Москва». При этой реструктуризации перед игроками и персоналом московской команды остались долги.

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