Гулявцев: покинул «Амур» по семейным обстоятельствам, уже получил документы на руки

Российский специалист Александр Гулявцев прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Амура».

«Я покинул „Амур“ по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Уже получил документы на руки. Неожиданно? Всё порой бывает неожиданно. Уже попрощался с ребятами, на днях попрощаюсь с нашим руководством и буду покупать билеты домой», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Гулявцев возглавил «Амур» 12 января 2019 года. Следующий сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.