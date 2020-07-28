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Николишин: абсолютно сохраняю позицию, что тренером в КХЛ работать бессмысленно

Николишин: абсолютно сохраняю позицию, что тренером в КХЛ работать бессмысленно
Хоккей / КХЛ 0

Бывший тренер клубов КХЛ, скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин опроверг информацию о переговорах с «Куньлунем» по поводу назначения на должность ассистента главного тренера. В предстоящем сезоне КХЛ китайская команда будет играть в Мытищах.

«Какие переговоры с «Куньлунем»? Никто со мной по поводу работы помощником тренера не общается, «Куньлунь» ко мне не обращался. Я с «Куньлунем» и раньше общался, и сейчас общаюсь, но о работе ассистентом главного тренера речи не идёт. Там есть ассистент. Я абсолютно сохраняю свою позицию, что тренером в КХЛ работать бессмысленно», — цитирует Николишина Sport24.

Ранее Николишин подтвердил информацию, что он может войти в тренерский штаб Алексея Ковалёва в «Куньлунь Ред Стар».

Николишин: меня приглашают в «Куньлунь», но факта назначения пока нет
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