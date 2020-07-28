Драйден: за титул MVP нынче спорят немец, русский и канадец. Раньше было бы тревожно

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый в прошлом голкипер Кен Драйден прокомментировал шансы канадских команд на победу в розыгрыше Кубка Стэнли—2020.
«Канадские команды с 1993 года не могут выиграть Кубок Стэнли. Это настоящая аномалия. С 1944 по 1979 год клубы из Канады выигрывали его 27 раз, а теперь наступили странные времена. Мне кажется, что пришло время побед. Слишком много времени прошло со времени последнего триумфа. Было бы здорово, если бы это случилось, к тому же это будет на канадском льду.
Конечно, Канада в 2020 году отличается от того, что было 20 или 40 лет назад. Наш спорт когда-то состоял преимущественно из канадских игроков, а теперь объединяет множество звёзд из Европы и Америки. Раньше мы опасались, что канадцы потеряют контроль над хоккеем, потому что НХЛ вышла на нетрадиционные рынки, но сейчас мы гораздо увереннее, чем прежде. Мы хороши во многих вещах и знаем, что создали нечто особенное. За титул MVP нынче спорят немец, русский и канадец. Раньше это было бы для нас тревожно, но не сейчас. Конец безвыигрышной засухи оставляет чувство глубокой надежды, но вряд ли это нечто большее», — приводит слова Драйдена AP.
Напомним, что последним канадским обладателем Кубка Стэнли был «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, а последний раз розыгрыш трофея проводился только на канадской земле в 1925 году.
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