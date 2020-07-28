Бабаев — о Бойде в «Барысе»: есть ещё два предложения из КХЛ, в плане клуба они лучше

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, прокомментировал его нынешнюю контрактную ситуацию. В минувшем сезоне Дастин защищал цвета «Барыса».

«Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней. У нас есть ещё предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Всё-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить – оставить дома или нет. Там не так просто.

Есть ещё конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить. У нас контракты на руках. Материально, может, меньше. В плане клуба, я считаю, намного лучше», – цитирует Бабаева BestNews.kz.