Бабаев — о Бойде в «Барысе»: есть ещё два предложения из КХЛ, в плане клуба они лучше
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, прокомментировал его нынешнюю контрактную ситуацию. В минувшем сезоне Дастин защищал цвета «Барыса».
«Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней. У нас есть ещё предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Всё-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить – оставить дома или нет. Там не так просто.
Есть ещё конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить. У нас контракты на руках. Материально, может, меньше. В плане клуба, я считаю, намного лучше», – цитирует Бабаева BestNews.kz.
Ю. Михайлис: ждём решения Бойда. Если контракт не продлим, будем кого-то искать
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