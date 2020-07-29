Обзор первой контрольной встречи в НХЛ, в которой «Филадельфия» обыграла «Питтсбург»

Завершилась первая товарищеская игра из серии контрольных встреч перед возобновлением сезона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки со счётом 3:2 в овертайме.
Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов прошедшего матча.
Видео лучших моментов игры «Филадельфия» — «Питтсбург» доступно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, что в составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Конор Шири и Джейсон Цукер, а у «Филадельфии» — Шон Кутюрье, Кевин Хейз и Скотт Лотон. Российским игрокам Евгению Малкину и Ивану Проворову («Питтсбург» и «Филадельфия» соответственно) также удалось набрать результативные баллы, став ассистентами в ситуациях с взятием ворот в исполнении своих команд.
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