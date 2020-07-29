Тренер «Монреаля»: буду честен, наша команда выглядела «ржавой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). В этой встрече «канадцы» дважды пропустили, играя в большинстве, и уступили по количеству опасных бросков (5-14).



«Буду честен с вами — наша команда выглядела «ржавой», это было заметно. Иногда чувствовалась пассивность, команда колебалась и не знала, что нужно делать. А когда вы колеблетесь, то у вас неизбежно будут проблемы. Все 60 минут нужно показывать свой максимум, нужно быть «голодными» до шайбы. Необходима агрессия и отсутствие страха ошибиться. Пока такого мышления у нас нет.



Конечно, мы разочарованы тем, что не реализовали ни одно из шести удалений соперника. В большинстве лидеры команды должны проявлять себя как лидеры, должна быть уверенность в принятии решений. Что ж, у нас есть три дня на то, чтобы исправить ошибки. Будем работать на льду и смотреть видеоматериалы. К субботе мы должны быть готовы. «Питтсбург», с которым мы будем играть в плей-ин, очень похож на «Торонто», у них много глубины и мастерства в атаке», — приводит слова Жюльена RDS.

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