Фанаты «Торонто» потребовали строже сыграть в обороне, оставив надпись на асфальте у отеля
Болельщики «Торонто Мэйпл Лифс» оставили интересную надпись мелом на асфальте под окнами отеля в Торонто, где проживают хоккеисты команды во время доигрывания сезона НХЛ.
«Поставьте человека на свою синюю линию в обороне. «Мэйпл Лифс» навсегда», — гласит надпись, сделанная с грамматическими ошибками. Этот призыв можно трактовать как требование надёжней действовать при обороне собственных ворот.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLHubsLife.
Напомним, что во время доигровки сезона-2019/2020 все матчи НХЛ пройдут без зрителей, а хоккеистам будет запрещено покидать специальные зоны-«пузыри», расположенные внутри отелей и стадионов. Таким образом, общение между болельщиками и игроками максимально ограничено.
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