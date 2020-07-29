Фанаты «Торонто» потребовали строже сыграть в обороне, оставив надпись на асфальте у отеля

Болельщики «Торонто Мэйпл Лифс» оставили интересную надпись мелом на асфальте под окнами отеля в Торонто, где проживают хоккеисты команды во время доигрывания сезона НХЛ.

«Поставьте человека на свою синюю линию в обороне. «Мэйпл Лифс» навсегда», — гласит надпись, сделанная с грамматическими ошибками. Этот призыв можно трактовать как требование надёжней действовать при обороне собственных ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLHubsLife.

Напомним, что во время доигровки сезона-2019/2020 все матчи НХЛ пройдут без зрителей, а хоккеистам будет запрещено покидать специальные зоны-«пузыри», расположенные внутри отелей и стадионов. Таким образом, общение между болельщиками и игроками максимально ограничено.