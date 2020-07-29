RMNB: твит Пастрняка про Уилсона мог быть шуткой соперников, они ведь живут в одном отеле

Автор блога Russian Machina Never Breaks Ян Оланд, посвящённого «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал любопытную переписку форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и нападающего «столичных» Тома Уилсона. Напомним, что Пастрняк, будучи обладателем «Морис Ришар Трофи», заявил, что считает лучшим снайпером НХЛ именно Уилсона.

«Неясно, было это настоящее мнение Пастрняка или же его аккаунт взломали. Кроме того «Вашингтон» и «Бостон» живут в одном отеле. Это означает, что телефон или компьютер Пастрняка мог быть позаимствован в качестве шутки партнёром по команде или кем-то из соперников. Не забудем, что у Пастрняка и Уилсона есть своя история. В декабре во время матча Уилсон ударил чеха клюшкой в пах», — отметил автор блога Ян Оланд.

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