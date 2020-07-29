Панарин — самый ценный игрок сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» по мнению одноклубников
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина одноклубники признали самым ценным игроком сезона, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Винс Меркольяно. Йеспер Фаст был признан лучшим игроком «рейнджеров» по версии коллектива, Крис Крайдер получил награду за лучшее общение со СМИ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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