Бэбкок будет работать в клубе NCAA. Ранее он был самым высокооплачиваемым тренером НХЛ

Известный тренер Майк Бэбкок получил роль советника в тренерском штабе клуба «Вермонт», выступающего в студенческой лиге Северной Америки. Бэбкок будет помогать главному тренеру Тодду Вудкрофту — брату наставника минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.
21 ноября 2019 года Бэбкок покинул клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс». Бэбкок — самый высокооплачиваемый тренер НХЛ. В тренерской карьере завоевал Кубок Стэнли, приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (дважды) и на чемпионате мира. Новым наставником «Торонто» станет Шэлдон Кифи.
После 23 матчей регулярного чемпионата под руководством Бэбкока канадцы занимали лишь 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка. При этом «Торонто» проиграл шесть матчей кряду с общим счётом 15:26.
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