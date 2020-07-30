Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит контрольная встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». После первого периода счёт в игре не открыт – 0:0.
Однако и без голов игроки команд не дают зрителям скучать. На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак. В ходе драки оба игрока устояли на ногах, вследствие чего результат боя можно признать ничейным.
Видео драки Лемье – Бойчак доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В матче принимают участие сразу 4 россиянина. В составе «Рейнджерс» — Артемий Панарин, Павел Бучневич, и проведший половину встречи, вратарь Игорь Шестёркин. Ворота «Айлендерс» защищает Семён Варламов.
- 30 июля 2020
-
04:19
-
03:58
-
01:41
-
00:43
-
00:36
-
00:11
-
00:01
- 29 июля 2020
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:19
-
22:55
-
22:28
-
21:58
-
21:42
-
21:32
-
21:20
-
21:05
-
20:30
-
20:23
-
20:17
-
19:40
-
19:14
-
18:37
-
18:00
-
17:58
-
17:21
-
17:15
-
16:36
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:35