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Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит контрольная встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». После первого периода счёт в игре не открыт – 0:0.

Однако и без голов игроки команд не дают зрителям скучать. На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак. В ходе драки оба игрока устояли на ногах, вследствие чего результат боя можно признать ничейным.

Видео драки Лемье – Бойчак доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче принимают участие сразу 4 россиянина. В составе «Рейнджерс» — Артемий Панарин, Павел Бучневич, и проведший половину встречи, вратарь Игорь Шестёркин. Ворота «Айлендерс» защищает Семён Варламов.

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