Семён Варламов лёжа совершил два ярких спасения щитками в игре с «Рейнджерс»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит контрольная встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт второй период, в счёте впереди номинальные гости – 1:0.

Однако, перед тем, как игроки «Айлендерс» вышли вперёд в счёте, 28-летний шведский нападающий «Рейнджерс» Йеспер Фаст упустил отличную возможность для того, чтобы открыть счёт в матче. Лишь два подряд ярких сейва 32-летнего российского голкипера Семёна Варламова, находящегося в лежачем положении, спасли «Айлендерс» от пропущенной шайбы.

Видео спасений Семёна Варламова в игре «Рейнджерс» — «Айлендерс» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче принимают участие сразу 4 россиянина. В составе «Рейнджерс» — Артемий Панарин, Павел Бучневич, и проведший половину встречи, вратарь Игорь Шестёркин, а также, как уже и было написано ранее, ворота «Айлендерс» защищает Сергей Варламов.