Морис: лет 20 назад проживание с соперниками в одном отеле неминуемо привело бы к драке
Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал проживание внутри «пузыря» в одном отеле с соперником по серии плей-ин «Калгари Флэймз».
«Лет 20 назад такая ситуация, когда соперники по плей-офф живут в одной гостинице и встречаются за ужином, неминуемо привела бы к драке. Но сейчас другое дело. Обстоятельства уникальные, а мы все взрослые люди. Вряд ли кто-то будет ужинать, сидя с парнями из другой команды», — приводит слова Мориса Winnipeg Free Press.
В возобновлении сезона принимают участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. «Виннипег» в контрольном матче переиграл «Ванкувер Кэнакс» (4:1).
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