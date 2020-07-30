Кубок Шпенглера может быть отменён, если будет в силе ограничение в 1000 зрителей на матче

Организаторы традиционного зимнего турнира Кубка Шпенглера не исключают, что он может быть отменён впервые за 64 года, сообщает Südostschweiz. Это произойдёт в том случае, если на трибунах не смогут собраться более 1000 зрителей.

«Если на игры будет допущено только 1000 зрителей, нам придётся обсуждать отмену турнира. Потому что затраты на проведение турнира могут превысить прибыль», — цитирует функционера Südostschweiz.



При этом ограничение посещаемости не единственное препятствие, которое потенциально может помешать проведению турнира. Если иностранным командам потребуется отсидеть карантин, чтобы принять участие в турнире, они, скорее всего, не приедут в Швейцарию.

Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019 году победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.