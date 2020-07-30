Панарин — о своей форме: на тренировках сейчас такое творю, что сам не знаю, что делаю

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о жизни в «пузыре» и поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ.

«Отель хороший, номер тоже — кровать есть, кондиционер есть. Потренировался, и уже полдня прошло. Сегодня после обеда я пошёл поиграть с ребятами в приставку, чтобы не уснуть. Мне нужен какой-то адреналин. Так и прошло полдня. Скоро ужин. Насколько я знаю, когда мы начнём официально играть, можно будет дышать посвободнее. Вроде бы мы сможем выходить гулять на улицу. Но я и сейчас чувствую себя комфортно. Мы столько времени до этого сидели на карантине. Честно говоря, есть даже ностальгия по тому, как мы приезжали в сборную. Так же все собирались в одном отеле. Так что я даже немного кайфую от сложившейся ситуации. Но Алиса недовольна будет, когда это услышит.

В данной ситуации шанс есть у всех. Многие топовые команды или отдельные игроки могли плохо подготовиться, у кого-то были проблемы. Сейчас неизвестно, кто какой уровень покажет. Тем более это летний хоккей. Я сейчас на тренировках такое творю, что сам не знаю, что делаю. Никто не знает. Тыр-пыр, подкинул шайбу куда-то, она у меня всегда живая. Но думаю, у всех сейчас такой хоккей", — цитирует Панарина «Спорт-экспресс».