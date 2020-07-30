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Комментатор матчей «Вашингтона»: работаем «под картинку», глядя в три монитора

Комментатор матчей «Вашингтона»: работаем «под картинку», глядя в три монитора
Хоккей / НХЛ 0

Комментатор матчей «Вашингтон Кэпиталз» Джон Уолтон рассказал, с какими трудностями столкнулись телевизионщики при возобновлении сезона НХЛ.

«Работаем «под картинку», глядя в три 30-дюймовые монитора. Они меньше, чем у большинства людей в их гостиных. Одна из вещей, которых я боюсь, — это возможность упустить событие на площадке. Что произойдёт, если на льду случится эпизод, который не попадёт в камеры? Как я об этом узнаю? Это не идеальная ситуация. Но НХЛ проделала большую работу по подготовке возобновления сезона и обеспечению безопасности игроков.

Я думаю, что сезон удастся доиграть. В отличие от того, с чем столкнулся бейсбол и с чем приходится сталкиваться футболу, НБА и НХЛ имеют лучшие шансы на успех из-за «пузыря». Им в некотором смысле повезло. Большая часть их регулярного сезона была закончена», — цитирует Уолтона local21news.

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