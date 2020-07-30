СКА обменял в ЦСКА права на Рыкова взамен на 17-летнего защитника Березовского
Как стало известно «Чемпионату», СКА и ЦСКА произвели обмен. Клуб из Санкт-Петербурга отдал права на защитника Егора Рыкова, в прошлом сезоне выступавшего за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк», в ЦСКА.
Взамен москвичи отдали своего воспитанника, 17-летнего защитника Михаила Березовского, имеющего опыт выступления за юниорскую сборную России и ставшего с командой победителем Мирового кубка вызова U17 в 2019 году.
23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге. В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ Егор забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-10" и шести минутах штрафного времени. Большую часть сезона Егор пропустил из-за травмы.
Права на Рыкова стали частью сделки по обмену Налимова из СКА в ХК «Сочи»
- 30 июля 2020
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