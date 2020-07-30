Гарипов: мне нравится атмосфера в «Авангарде», Хартли ─ очень позитивный человек

Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о главном тренере клуба Бобе Хартли.

«Это очень позитивный человек. И я увидел и узнал от него много нового как в тренировочном процессе под руководством Хартли, так и в обычном общении. Мне очень нравится атмосфера в команде, здесь всегда всё делается на позитиве. Когда в раздевалке и на льду нет никаких отрицательных эмоций, даже самые тяжёлые нагрузки и игры даются намного легче», ─ приводит слова Гарипова News.ru.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.