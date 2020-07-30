Сергей Шумаков вылечился от коронавируса
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков вылечился от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба в «Твиттере».
«Здоров, скоро в бой», ─ говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2019/2020 Шумаков принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "+12". В шести матчах плей-офф Сергей набрал 7 (3+4) очков при полезности "+4".
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.
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