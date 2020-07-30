Крикунов: лучше бы в «Динамо» побольше народу переболело, чтобы у них были антитела

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в клубах КХЛ.
«Сложно сказать, как будет складываться сезон. В лучшей позиции окажутся те клубы, у кого больше переболеет игроков в начале подготовительного периода. Думаю, что лучше бы даже у нас сейчас побольше народу переболело, чтобы у них были антитела, чтобы они сопротивлялись, а потом появится вакцина, там будет легче. У кого сейчас много больных – это не так плохо», ─ сказал Крикунов в интервью клубному YouTube-каналу «Динамо».
Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступило будущему чемпиону — московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. Под руководством Крикунова бело-голубые стали бронзовым призёром чемпионата России сезона-2019/2020.
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