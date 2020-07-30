Каспарайтис: «Вашингтон» — фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина огромная мотивация на победу

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис считает «Вашингтон Кэпиталз» фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Вашингтон» — фаворит плей-офф. Хоть они и выиграли недавно Кубок Стэнли, но зная Сашу Овечкина и ажиотаж вокруг него, они будут бороться по полной. Плюс там Илья Ковальчук, который недавно взял Олимпиаду, а сейчас пошёл за Кубком Стэнли. Думаю, все будут болеть за русскую команду «Вашингтон Кэпиталз». Они напоминают тот «Детройт» с русской пятеркой, который долго не мог победить, а потом взял несколько трофеев. У «Вашингтона» есть все шансы повторить успех.
Я у Овечкина спросил, хочется ли ему ещё раз выиграть трофей после победы в 2018-м. Он ответил: «Сто процентов! Когда ты прочувствовал этот триумф, ещё сильнее хочется это повторить, потому что таких моментов в жизни бывает мало». У него огромная мотивация на победу в этом плей-офф», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.
- 30 июля 2020
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