Каспарайтис: «Вашингтон» — фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина огромная мотивация на победу

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис считает «Вашингтон Кэпиталз» фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтон» — фаворит плей-офф. Хоть они и выиграли недавно Кубок Стэнли, но зная Сашу Овечкина и ажиотаж вокруг него, они будут бороться по полной. Плюс там Илья Ковальчук, который недавно взял Олимпиаду, а сейчас пошёл за Кубком Стэнли. Думаю, все будут болеть за русскую команду «Вашингтон Кэпиталз». Они напоминают тот «Детройт» с русской пятеркой, который долго не мог победить, а потом взял несколько трофеев. У «Вашингтона» есть все шансы повторить успех.

Я у Овечкина спросил, хочется ли ему ещё раз выиграть трофей после победы в 2018-м. Он ответил: «Сто процентов! Когда ты прочувствовал этот триумф, ещё сильнее хочется это повторить, потому что таких моментов в жизни бывает мало». У него огромная мотивация на победу в этом плей-офф», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.