«У Алисы теперь есть время подумать». Артемий Панарин рассказал об отложенной свадьбе

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о будущей свадьбе с Алисой Знарок.

«Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать ещё. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена.

Отменили ли мы там всё? Отменили, конечно. Но они удерживают какую-то сумму. Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но позже. Подготовкой и организацией занимается Алиса. Гостям со своей стороны я полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Всё спокойно. Сначала Кубок Стэнли, а потом свадьба? Хотелось бы, конечно», ─ приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».