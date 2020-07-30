Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«У Алисы теперь есть время подумать». Артемий Панарин рассказал об отложенной свадьбе

«У Алисы теперь есть время подумать». Артемий Панарин рассказал об отложенной свадьбе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о будущей свадьбе с Алисой Знарок.

«Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать ещё. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена.

Отменили ли мы там всё? Отменили, конечно. Но они удерживают какую-то сумму. Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но позже. Подготовкой и организацией занимается Алиса. Гостям со своей стороны я полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Всё спокойно. Сначала Кубок Стэнли, а потом свадьба? Хотелось бы, конечно», ─ приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».

Панарин — о своей форме: на тренировках сейчас такое творю, что сам не знаю, что делаю
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020