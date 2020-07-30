Гарипов: «Авангард» всегда был и остаётся топ-командой. Наша цель ─ Кубок Гагарина

Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» всегда был и остаётся топ-командой. Уверен, мы не выпадем из числа фаворитов и будем претендовать на самые высокие места.

Не сказал бы, что сейчас столкнулись совсем уж с непривычной ситуацией. И раньше бывало, твоя команда вылетала из плей-офф на ранней стадии, пауза между сезонами тоже получалась довольно длительной. Вернуть оптимальные кондиции особого труда не составляло, да и на льду было достаточно немного покататься, чтобы прийти в привычное рабочее состояние.

Ставим целью на сезон завоевание Кубка Гагарина. Это мечта любого хоккеиста, играющего в КХЛ. И если «Авангард» станет единым целым, настоящей семьёй, мы сможем достичь этой цели», ─ приводит слова Гарипова News.ru.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.