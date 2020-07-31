Панарин: сейчас у всех всё ровно. Только игра покажет, кто в форме, а кто нет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ.
«Сейчас у всех всё ровно. Да, у сильнейших больше шансов победить. Но ситуация такая, что только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, всё четко. А сколько мы не играли… Двусторонка — это не то. Силовые приемы другие, скорости тоже не те, без давления. Вот сейчас выскочим [на лёд] и посмотрим, что будет происходить», ─ приводят слова Панарина «Известия».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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