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«Коламбус» с Гавриковым разгромил «Бостон» перед возобновлением плей-офф НХЛ 2019-2020

«Коламбус» с Гавриковым разгромил «Бостон» перед возобновлением плей-офф НХЛ 2019-2020
Хоккей / НХЛ 0

Завершился контрольный матч перед возобновлением сезона НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Игра прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Бостон» забил Давид Пастрняк.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дженнер (Фуди) – 04:27' (5x5)   2:0 Веренски (Аткинсон, Бьёркстранд) – 18:18' (4x4)   3:0 Нюквист (Дюбуа, Бьёркстранд) – 18:36' (5x4)   3:1 Пастрняк (Курали, Макэвой) – 32:16' (5x5)   4:1 Тексье (Нюквист) – 59:58' (en)
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