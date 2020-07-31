«Коламбус» с Гавриковым разгромил «Бостон» перед возобновлением плей-офф НХЛ 2019-2020

Завершился контрольный матч перед возобновлением сезона НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Игра прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Бостон» забил Давид Пастрняк.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.