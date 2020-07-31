Главный тренер «Бостона» объяснил крупное поражение в контрольном матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал проигрыш в контрольном матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

«В первом периоде мы не играли за Туукку Раска. Мы действовали невпопад. У соперника было больше желания. Они начинают с матчей на выбывание, поэтому их настрой отличается от нашего», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквис и Александр Тексье. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Бостон» забил Давид Пастрняк.

«Блю Джекетс» проведут серию до трёх побед с «Торонто Мэйпл Лифс» в квалификации Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфией Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в круговом турнире, по итогам которого будет определён посев команд в первом раунде.