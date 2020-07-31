Бенн: Гурьянов – хороший хоккеист. Бросается в глаза его скорость

Капитан «Далласа Старз» Джейми Бенн поделился мнением о тройке с Тайлером Сегином и Денисом Гурьяновым, а также назвал сильные качества российского нападающего.

«Совершенно очевидно, что мне очень комфортно выходить на лёд вместе с Тайлером, потому что мы много лет провели в одной связке. А Денис – очень хороший хоккеист. Бросается в глаза его скорость. А ещё у него очень хороший бросок, и он забросил больше всех шайб в сезоне в «Далласе». Если мы наладим взаимопонимание, тройка будет замечательной», – цитирует Бенна пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Сегин начинал тренировочный лагерь в звене с Гурьяновым и Роопе Хинтцем, но затем главный тренер «Старс» Рик Боунесс изменил состав звеньев.