Карандин: забавны слова о расширении КХЛ в Венгрию и Корею. Дальше Австралия и Бразилия?

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о развитии хоккея в регионах и прокомментировал заявление главы КХЛ Алексея Морозова о возможном расширении лиги в Венгрию, Корею и ОАЭ.
«Я надеюсь, что те проблемы, которые сегодня есть у зарубежных клубов КХЛ, помогут нам вернуться к реальности и адекватно взглянуть на развитие лиги. Вчера забавно было прочитать слова молодого лидера КХЛ о возможности расширения в Арабские Эмираты, Венгрию и Корею, я так понимаю, далее на очереди будут Австралия и Бразилия.
Но для меня куда важнее поддержка традиционных российских регионов — прежде всего им, если не хотим потерять национальный хоккей, нужно протянуть руку помощи! Думаю, мы постепенно придём к тому, что исправим такую ситуацию. И клубам, представляющим регионы-производители, работающим на сборные России, зажгут зелёный свет в КХЛ», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.
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