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В Южной Корее прокомментировали возможное вступление местного клуба в КХЛ

В Южной Корее прокомментировали возможное вступление местного клуба в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Международный координатор Южнокорейской хоккейной ассоциации Гван Ын Чхве высказался касательно возможного вступления местного клуба в КХЛ.

«Южная Корея всегда интересовалась КХЛ, но я не уверен, что это случится в будущем. На самом деле этот вопрос должен быть обсуждён с нашим профессиональным клубом «Аньянг Халла», – цитирует Гван Ын Чхве ТАСС.

«Аньянг » выступает в Азиатской хоккейной лиге вместе с российским «Сахалином». В нынешнем году оба клуба были признаны победителями плей-офф, финал которого был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов. По словам Морозова, в настоящий момент есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ.

Морозов — о возможном расширении КХЛ: есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ
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