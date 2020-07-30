В Южной Корее прокомментировали возможное вступление местного клуба в КХЛ

Международный координатор Южнокорейской хоккейной ассоциации Гван Ын Чхве высказался касательно возможного вступления местного клуба в КХЛ.

«Южная Корея всегда интересовалась КХЛ, но я не уверен, что это случится в будущем. На самом деле этот вопрос должен быть обсуждён с нашим профессиональным клубом «Аньянг Халла», – цитирует Гван Ын Чхве ТАСС.

«Аньянг » выступает в Азиатской хоккейной лиге вместе с российским «Сахалином». В нынешнем году оба клуба были признаны победителями плей-офф, финал которого был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов. По словам Морозова, в настоящий момент есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ.