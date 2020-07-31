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Михаил Воробьёв — о русских: американцы нас боятся. Думают, что мы бешеные

Михаил Воробьёв — о русских: американцы нас боятся. Думают, что мы бешеные
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о жизни в США и отношении американцев к России.

«В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал. В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь, если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать – никто не поможет. Я имею в виду американцев. Конечно, со своими ребятами мы проводили вместе все праздники. Много общались, даже в межсезонье. Плюс с нами были европейцы, например чех Давид Каше.

Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные. Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то-сё»… Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдём», – цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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