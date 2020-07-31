Степан — о тестах на коронавирус: дома зонд пропускали до горла и держали 10 секунд

Форвард «Аризоны Койотс» Дерек Степан рассказал о ежедневном тестировании игроков на коронавирус, которое проводится в расположении команд.



В Эдмонтоне, где расположена зона безопасности 12 команд Западной конференции, ежедневно берут анализы у 900 человек, включая сотрудников лиги, работников гостиниц и охранников.



«Всё очень хорошо организовано, очень удобно. Проб надо брать много, но сделать это очень просто. Здорово! Никаких хлопот. Просто обстоятельства такие. Дома зонд через нос пропускали до горла и держали его там в течение секунд 10. Любой из тестов в Эдмонтоне мне нравится значительно больше», – цитирует Степана пресс-служба НХЛ.

Ранее комментатор матчей «Вашингтон Кэпиталз» Джон Уолтон рассказал, с какими трудностями столкнулись телевизионщики при возобновлении сезона НХЛ.