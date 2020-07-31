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Горшков: печально, что Гуляевцев покинул «Амур», но это жизнь

Горшков: печально, что Гуляевцев покинул «Амур», но это жизнь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Александр Горшков подвёл итог контрольной игры с «Сибирью» (3:0).

«Было не совсем легко играть сегодня. Мы только вчера прилетели в Новосибирск, и акклиматизация присутствует. В первом периоде было тяжело, во втором уже полегче. В третьем забили голы, появились силы. В принципе нормально, есть запас сил. Не смотрели, что у «Сибири» много молодых ребят. Выходили и делали свою работу.

Уход Гуляевцева? Конечно, это печальная новость, что он покинул нас. Но жизнь не останавливается, работаем дальше.

Почему не шло большинство? У нас были новые несыгранные тройки. Сегодня ещё привыкали друг к другу. В третьем периоде договорились играть от простого и просто бросать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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