Диллон: мне очень нравится в «Вашингтоне», я хотел бы тут остаться

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон признался, что хотел бы продлить контракт с американским клубом.

«Я стараюсь прибавлять каждый год и чувствую, что делал это на протяжении всей своей карьеры. Знаете, я пришёл сюда и увидел, какой особенный тут коллектив, какое удовольствие ребята получают от нахождения на льду. Это по-настоящему особенное место.

Что касается переговоров… Потолок зарплат был определён не так давно, и мой агент находится в постоянном контакте с Брайаном (Брайан Маклеллан — генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»). Содержание их бесед конфиденциально, но я ещё раз скажу, что мне очень нравится в «Кэпс». И я хотел бы тут остаться», ─ приводит слова Диллона пресс-служба НХЛ.