Александр Романов провёл первую тренировку в «Монреале»

Российский новичок клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Александр Романов провёл первую тренировку в канадском клубе.
Посмотреть видео можно на странице «Монреаля» в «Твиттере».
Напомним, первый год контракта защитника «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Сообщалось, что россиянин будет тренироваться вместе с командой в Торонто, но не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России Александр стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.
- 1 августа 2020
-
10:44
-
10:37
-
09:59
-
09:33
-
09:06
-
09:00
-
08:29
-
00:56
-
00:41
- 31 июля 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:03
-
22:36
-
22:32
-
21:55
-
21:50
-
21:31
-
20:52
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
19:00
-
18:44
-
18:15
-
18:01
-
17:45
-
17:35
-
16:35
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:18